Secondo il quotidiano spagnolo AS, tra il Napoli ed James, con il giocatore che ha dato parola già da tempo, c'e l'Atlético Madrid, inseritosi nelle ultime ore. Il Real preferisce vendere al club di Aurelio De Laurentiis, il problema è che la società azzurro non solo vorrebbe chiudere alle proprie condizioni, ma aspetta anche una cessione prima dell'affondo finale.

Florentino Perez, però, vuole cedere solo a titolo definitivo, e a questo punto - evidenzia il portale spagnolo - l'Atlético passerebbe inevitabilmente in vantaggio: i Colchoneros, infatti, sono pronti a mettere sul tavolo il cash richiesto e chiudere subito la trattativa.

Il tempo gioca contro il Napoli, perché se ci vorrà molto tempo potrebbe costringere Madrid ad accettare la proposta dell'Atlético. Il Napoli è fiducioso che alla fine porterà il giocatore in ritiro a Dimaro, il 22 o il 23 luglio