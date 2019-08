Come scrive la Gazzetta dello Sport: "Il Real Madrid ha assegnato il numero di maglia, il 16, a James Rodriguez. Il che lascia pensare che Florentino Perez si sia deciso a tenersi il talento colombiano, nonostante il parere opposto di Zinedine Zidane che ha annunciato da tempo che James non rientra nei suoi piani tecnici. Ed in più, dall'entourage del giocatore è arrivata la conferma che potrebbe restare al Real. Insomma, c’è la possibilità concreta che Carlo Ancelotti debba rinunciare al suo pupillo, perché Aurelio De Laurentiis non è disposto ad acquistarlo a titolo definitivo, così come invece chiede Florentino Perez".