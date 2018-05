Jorginho, centrocampista del Napoli e dell'Italia, parla in conferenza stampa di Ancelotti, nuovo allenatore del club partenopeo: "E' stato un gran colpo, una sorpresa per tutti. Sarri mi ha aiutato molto dopo l'anno difficile con Benitez, dobbiamo dargli grandi meriti per quello che abbiamo fatto in questi anni. City? Adesso non ci penso, sono pienamente concentrato sulla Nazionale. Ancelotti potrebbe convincerti a restare? Non l'ho sentito, vediamo... E' normale che il pensiero di essere allenato da lui ci sia".