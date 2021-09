Dopo l'addio alla Roma e il trasferimento al Napoli dove ritrova Luciano Spalletti, Juan Jesus si toglie qualche sassolino nel corso dell'intervista a Radio Kiss Kiss: "Non so perché giocavo poco. Uscivano notizie he mi ero fatto male ma non era vero, non sono mai stato infortunato. Non ho niente contro la Roma, ma voglio raccontare quello che è successo. Mi sono sempre comportato da professionista, arrivando prima agli allenamenti e andando via dopo".