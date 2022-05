Juan Jesus, difensore del Napoli, è intervenuto a Dazn dopo la vittoria sullo Spezia: "Sono felice da 8 e non da 10, perché in questo percorso abbiamo sprecato qualcosa ma la squadra ha comunque fatto tanto e anche oggi ha onorato la maglia. Potevamo fare di più, siamo stati spesso al primo posto. Milan e Inter sono state capaci di prendere i risolutati e noi meno, ma proveremo a rifarci l'anno prossimo. Se guarderò le due sfide scudetto? Spero che vinca l'Inter, lì ho vissuto 5 anni belli. Io ore penso a riposarmi e a stare con la mia famiglia. Come ci siamo salutati con gli altri? E' stato un bellissimo gruppo. Ho giocato all'Inter e alla Roma, ma questo davvero un bel gruppo. Tutti dicevano che saremmo arrivati settimi, ma siamo arrivati terzi a 7 punti ed è una grande soddisfazione. Spero che Insigne farà belle cose a Toronto, mentre per il nuovo capitano dico Koulibaly".