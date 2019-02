Secondo Il Mattino: "La Digos della questura di Torino ha avvertito quella di Napoli: i gruppi del tifo organizzato della Juventus sono orientati a disertare la trasferta al San Paolo. Una notizia che non serve a far diminuire l'allerta: perché, in ogni caso, sarà una giornata ad altissimo rischio. Nessun allarme rosso, precisano Questura e Prefettura. Comunque, la delicatezza della sfida e la grande affluenza, almeno 50mila persone, è tale da «meritare» 800 agenti e altrettanti steward. Soprattutto, gli sforzi dell'autorità saranno concentrati sul presidio del territorio. Più che l'ordine pubblico dentro il San Paolo e nelle vie d'afflusso, infatti, preoccupa il rischio di gesti violenti lontano dallo stadio, a opera di gruppetti di cani sciolti o di singoli individui. I casi più difficili da controllare, anche perché il grosso degli juventini previsti allo stadio vive a Napoli e in provincia e quindi arriverà alla partita con mezzi e percorsi propri. È per questo che verrà consigliato di non indossare simboli e oggetti della propria squadra del cuore mentre si dirigeranno verso lo stadio (in ogni caso, i 1200 biglietti del settore ospiti dovrebbero essere tutti venduti)"