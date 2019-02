Secondo Il Mattino per Napoli-Juventus ci sarà il pienone al San Paolo. Potrebbe essere anche l'occasione di un'ennesima contestazione a De Laurentiis: "In poche ore, i tifosi napoletani hanno comprato circa 20mila tagliandi per la partita con l'eterna rivale. Dalle 12 di ieri, i botteghino online sono stati presi d'assalto. Cifre da record. Una vendita che lascia presagire che le presenze, domenica sera, potrebbero superare quota 50mila spettatori. Eppure, una parte del tifo napoletano aveva contestato i prezzi alti della sfida a Ronaldo e soci (40 euro per la Curva), ventilando una specie di sciopero. Le cifre della corsa al biglietto di ieri lasciano intendere che non sarà così. La febbre azzurra è altissima e la polizia non esclude che possa essere l'occasione anche per una contestazione al presidente De Laurentiis da parte delle curve. Ed è per questo che il servizio d'ordine dovrà vigilare sugli striscioni che verranno introdotti all'interno dell'impianto".