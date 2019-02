Come riporta Tuttosport: "Dalla Digos del capoluogo piemontese è arrivata ai colleghi di Napoli l’informazione secondo cui i gruppi del tifo organizzato bianconero sarebbero dell’idea di disertare la trasferta partenopea. La notizia potrebbe diminuire il rischio di incidenti, ma non eliminarlo del tutto. L’attenzione delle forze dell’ordine si concentrerà soprattutto sulle vie d’afflusso per scongiurare episodi di violenza da parte dei cosiddetti “cani sciolti”, pronti a scagliarsi contro qualche gruppetto di tifosi della Juventus, provenienti dalla provincia con mezzi propri.

Dalla Questura è partito il consiglio di non indossare simboli e vestiario bianconero, nel mentre raggiungeranno lo stadio San Paolo. Dalla Prefettura si è stabilito di utilizzare 800 agenti e circa mille steward per fare anche da deterrente nei confronti di qualche testa calda"