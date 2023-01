Napoli-Juventus (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su DAZN) è l'anticipo che apre la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone d'andata. I padroni di casa, già campioni d'inverno, si presentano a questo scontro diretto con un vantaggio di 7 lunghezze sui bianconeri, secondi in classifica a pari punti col Milan.



LE ULTIME - Spalletti ha un paio di dubbi: Mario Rui e Politano partono favoriti nei ballottaggi con Olivera e Lozano.

Allegri deve fare i conti con le assenze di Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Pogba e Vlahovic. Chiesa dovrebbe partire dalla panchina così come Miretti, Paredes e Kean.



LE PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Di Maria. All. Allegri.



Arbitro: Doveri, assistenti Costanzo e Passeri, Chiffi quarto uomo, Mariani e Piccinini al Var.