Napoli-Juventus: Osimhen in gol a quota 2.75, a 3.25 la rete di Vlahovic

Napoli-Juventus è già carica di emozioni: la sfida valida per la 27esima giornata della Serie A andrà in scena domenica 3 marzo alle 20:45 ed è decisiva per le ambizioni stagionali delle due squadre, ma ad aggiungere un po’ di pepe ci ha pensato Aurelio De Laurentiis, intervenuto al “Business of Football Summit” di Londra, che ha parlato del prossimo Mondiale per Club riferendosi proprio ai bianconeri: “Se la Juve è stata punita dall’UEFA con l’eliminazione dalle coppe europee, non dovrebbe nemmeno essere ammessa al Mondiale per club”. Ad elettrizzare ulteriormente la vigilia della gara ci sono i pronostici che danno i campani favoriti. Sulla lavagna scommesse il segno 1 che rilancerebbe i campioni d’Italia nella lotta per il quarto posto e che spalancherebbe la strada verso lo Scudetto all’Inter vale quota 2.40, mentre il pareggio è a 3.15. In casa bianconera ovviamente l’obiettivo è rispondere sul campo e uscire dal Maradona con i 3 punti, opzione che vale 3.05 volte la posta scommessa. Grande attesa per la sfida del gol tra Osimhen e Vlahovic. Il nigeriano non vuole fermarsi dopo la tripletta messa a segno contro il Sassuolo e gode di grande fiducia: a quota 2.75 la rete contro i bianconeri, pronti a rispondere con un gol del serbo a 3.25.