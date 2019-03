Ultima speranza scudetto per il, definitiva consacrazione in chiave campionato per lala squadra di Carloriceve al San Paolo quella di Massimilianoper il, il big match che vale una stagione. Di fronte la seconda e la prima in classifica, distanziate da tredici punti (56 contro 69), le vere protagoniste del nostro campionato da qualche stagione a questa parte: ​il Napoli, in serie positiva da nove turni (sei vittorie e tre pari) deve vincere per provare a riaprire la sfida scudetto e portarsi a meno dieci, ma anche tenere a debita distanza le potenziali inseguitrici; la Juve con una vittoria centrerebbe il 26esimo risultato utile di fila del suo campionato (finora 22 vittorie e tre pareggi) e si porterebbe a più 16, mettendo la parola fine al campionato a dodici giornate dalla fine. All'andata, all'Allianz Stadium di Torino, finì 3-1 per i bianconeri, con la doppietta di Mandzukic, il gol di Bonucci e di Mertens. Sfida nella sfida, quella ​tra il capocannoniere del campionato con 19 gol,, e Arkadiuszgià a quota 14.Il Napoli ha vinto solamente una delle ultime sei sfide di campionato contro la Juventus: un pareggio e quattro successi bianconeri nel bilancio. Il Napoli ha perso due delle ultime 11 partite casalinghe contro la Juventus: sei successi e tre pareggi per i partenopei. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite di Serie A: il record per i partenopei è di sei clean sheet di fila, raggiunto l’ultima volta nel gennaio 2010. Il Napoli è imbattuto da marzo 2018 in casa in Serie A: 14 successi e quattro pareggi interni da allora per i partenopei – la squadra campana non rimane più a lungo senza sconfitte interne da settembre 2016 (22 partite). Nella storia della Serie A la Juventus è la prima squadra capace di vincere 22 partite alla 25ᵃ giornata. La Juventus potrebbe stabilire il suo nuovo record di imbattibilità esterna in Serie A: attualmente è a quota 25 trasferte senza sconfitte, come nel 2012. Il Napoli ha segnato ben 13 gol da fuori area in questo campionato, almeno tre più di ogni altra squadra – tuttavia la Juventus è l’unica squadra a non avere ancora concesso una rete dalla distanza. Nessuna squadra ha segnato più di Napoli e Juventus nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (nove reti ciascuna). L’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha segnato tre dei suoi ultimi quattro gol in Serie A da fuori area – in totale ha segnato cinque reti dalla distanza, nei maggiori cinque campionati europei solo Lionel Messi (sei) ha fatto meglio. La prima doppietta in Serie A per Miralem Pjanic è arrivata contro il Napoli nell’ottobre 2013: il centrocampista bianconero ha segnato tre gol contro i partenopei, ma nessuno con la maglia della Juventus.​