è il terzo match in programma per la 22esima giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18, arbitra Daniele Doveri, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.DOVERIGIALLATINI – PRETIIV: CALVARESEVAR: VALERIAVAR: BINDONI45' - Ammonito anche Cuadrado per un duro fallo su Lozano.30 ' - Rigore per il Napoli: Chiellini colpisce con il braccio largo il volto di Rrahmani, richiamato al VAR Doveri rivede l'azione e assegna il penalty. Ammonito il difensore della Juventus.22' - Primo giallo dell'incontro: a Di Lorenzo per fallo su Chiesa.17' - Silent check del VAR per un possibile tocco di mano di Chiellini in area della Juve su colpo di testa di Maksimovic su sviluppi di calcio d'angolo: non viene assegnato rigore al Napoli, confermata la valutazione di Doveri.