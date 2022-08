Il Napoli è alla ricerca del nuovo portiere per la nuova stagione. Kepa è il nome al quale il club azzurro sta lavorando con maggior intensità negli ultimi giorni e con il suo arrivo ci sarà la cessione in prestito di Meret allo Spezia.



Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno Kepa è il prescelto, ha convinto tutti in casa Napoli. Dovrebbe arrivare in Italia entro il weekend con le parti che stanno mettendo a posto gli ultimi dettagli tra bonus, condivisione dell'ingaggio di cui il Chelsea dovrebbe pagare una percentuale molto alta, tra il 70% e il 75%.