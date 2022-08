Il Napoli deve sciogliere il nodo portiere. Meret è in uscita e al suo posto arriverà un nuovo estremo difensore che dovrà portare maggiori sicurezze rispetto al friulano. Due i nomi principali, ovvero Kepa (in vantaggio al momento) e Keylor Navas.



L'ipotesi Navas non è da scartare, tutt'altro. Il PSG sarebbe pronto a girarlo in prestito al Napoli dando una mano con il pagamento dell'ingaggio. Un dettaglio che stuzzica De Laurentiis è la durata del prestito, ovvero di due anni, fino al 2024. Lo scrive oggi Il Mattino.