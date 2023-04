Il Napoli si sta preparando per la festa scudetto. Però, secondo le ultime indiscrezioni riguardanti Kim Min-jae, il club partenopeo dovrà fronteggiare una situazione inusuale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, il difensore coreano inizierà il servizio militare obbligatorio da giugno a luglio. Precisamente, dovrà sostenere tre settimane di addestramento militare di base, nonostante abbia ricevuto un'esenzione militare per la medaglia d'oro vinta ai Giochi asiatici. Si tratta, comunque, di un servizio alternativo, il quale richiede l'addestramento militare di base e di riserva, completato dai tirocinanti dell'esercito coreano. Come era già accaduto al connazionale Son Heung-min del Tottenham nel 2020. Questo episodio potrebbe essere un importante deterrente per i club interessati al coreano, che ha una clausola rescissoria di circa 50 milioni, valida per l'estero dal 1 al 15 luglio 2023.