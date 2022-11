Arrivato a Napoli lo scorso luglio dal Fenerbahce per poco più di 18 milioni di euro, Kim Min-jae ha già mostrato tutto il suo valore in Serie A. Il compito non si presentava certamente semplice perché il suo predecessore era un certo Kalidou Koulibaly. Ora però il centrale sudcoreano si è preso la scena con una continuità di rendimento anche sorprendente e il club azzurro ora vuole correre ai ripari.