Il difensore del Napoli Kim Min-jae ha parlato a You Quiz, sulla tv coreana, in merito all'interessamento di Manchester United e Tottenham: "Ci sono un sacco di storie di mercato intorno a me, ma è soltanto da sei mesi che sono al Napoli. Ho evitato le interviste e la una delle ragioni è che mi disturbano i rumors su di me".