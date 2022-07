L'ultimo acquisto delè stato. Il difensore sudcoreano è arrivato dal Fenerbahce e da pochi giorni si è unito al gruppo azzurro a Castel di Sangro. Oggi ecco la sua conferenza stampa di presentazione alla stampa:- "Sono molto contento della chiamata del Napoli e sono subito stato interessato e diretto verso la scelta. Ero attratto dal Napoli e la trattativa si è svolta facilmente proprio per questo. In questo momento tifo sfegatatamente Napoli e darò il massimo per la squadra".- "Il giocatore che ho sempre ammirato è Sergio Ramos. Italiani? Ne sono tanti che ammiro, però se dovessi sceglierne uno direi Cannavaro".- "Mi sono già adattato al contesto e sto dando il mio meglio per integrarmi".- "Il mio tatuaggio? Mi riprometto di pensare sempre positivamente negli scenari della mia vita. Per questo 'Carpe diem'".- "Koulibaly è un giocatore internazionale, insostituibile. Io posso dire che darò il meglio di me e sarà uno stimolo prenderne il posto".- "Sono emozionato di essere in Europa. Voglio lasciare un impatto importante nel Napoli. Ho avuto una grande crescita negli ultimi anni, ma non riesco a pronosticare il mio futuro".- "Sono il terzo giocatore coreano in Italia e sono anche il più giovane. Sono contento di ricevere pareri positivi dai colleghi. Voglio dare il meglio per la mia nuova esperienza".- "Questo ritiro per me è una grande occasione di crescita. Confrontarmi con uno come Osimhen è importante".- "Credo di essere molto forte in copertura. Mi trovo più a mio agio come centrodestra, però sono pronto per confrontarmi con quest'altra posizione. Mi adatto a ciò che chiedono gli allenatori, pronto ad esaudire le richieste. Dal punto di vista caratteriale non credo di avere grandi difetti. Faccio di tutto per mantenere la mia solidità".- "So che ci sono tante aspettative nei miei confronti. Non è ancora iniziata la stagione, la Champions ma sono già pronto per affrontare le prossime partite e la competizione europea".- "Il morale mi sembra buono nonostante le perdite, ho trovato in grande forma la squadra".