Raccogliere l'eredità di Kalidou Koulibaly era un'impresa tutt'altro che semplice. Min-jae Kim, però, non solo ci è riuscito: ha fatto anche meglio del suo predecessore, è riuscito a vincere lo scudetto con il Napoli e, nel giro di 10 mesi, il suo valore di mercato si è triplicato. Dai 18 milioni di euro della clausola rescissoria pagati dagli azzurri al Fenerbahce la scorsa estate, si è arrivati ai 58 di un'altra clausola, quella inserita nell'attuale contratto del centrale sudcoreano. Una cifra non irraggiungibile per i club inglesi, come il Manchester United, la società che più di tutte si è interessata al classe '96.