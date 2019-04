Una vittoria per due. Il successo dell'Empoli sul Napoli non fa sorridere solo la squadra di Aurelio Andreazzoli, ma anche la Juventus. I bianconeri restano così a 18 punti di vantaggio sugli uomini di Carlo Ancelotti, a otto giornate dalla fine. Per vincere l'ottavo scudetto consecutivo alla Juve serviranno altre due vittorie. In realtà, capitan Chiellini e compagni potrebbero festeggiare già domenica sera: in caso di vittoria sul Milan e di sconfitta del Napoli contro il Genoa, si porterebbero infatti a 21 punti di distacco a sette giornate dal termine e con gli scontri diretti a favore.