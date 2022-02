La Repubblica rivela che Kalidou Koulibaly avrebbe aperto alla possibilità di rinnovare il contratto (in scadenza nel 2023) con il Napoli. Il 30enne difensore senegalese avrebbe deciso di spalmare l'ingaggio da 7,5 milioni di euro netti in più anni per rimanere e diventare, così, una bandiera azzurra.