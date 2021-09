Non la miglior prestazione della stagione per Kalidou Koulibaly che ha commesso l'errore in occasione del terzo gol messo a segno dallo Spartak Mosca nella vittoria in casa del Napoli. Ecco il commento del difensore senegalese al termine della partita ai microfoni di Sky Sport:



"Il finale di gara è stato agitato perché il secondo allenatore dello Spartak Mosca ci ha fatto innervosire durante l'intervallo. Nessun alibi, però, potevamo fare molto meglio. Abbiamo perso e dobbiamo imparare tanto. C'è delusione perché volevamo vincere però da domani penseremo già alla prossima per voltare pagina ragionando partita dopo partita. Secondo me abbiamo giocato con il pensiero già a domenica ed è sbagliato, con la testa altrove andiamo in difficoltà. Il mister ci ha detto di tornare a casa e che ne parleremo domani. Da domani servirà la carica giusta, contro la Fiorentina ci aspetta una sfida difficile".