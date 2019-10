"Ecco chi tifo per Pallone d'Oro". Lunga intervista di Kalidou Koulibaly a Le Buteur, il difensore del Napoli parla a tutto campo dal suo rapporto con Ghoulam alla corsa per il più ambito premio individuale del calcio: "Io e Faouzi siamo come fratelli e questo gesto incarna alla perfezione la sua personalità. È una persona introversa, non vuole mostrarsi, ma si preoccupa sempre degli altri e aiuta i poveri. Rammaricato di aver perso la Coppa d'Africa? Sì, ne ha parlato per tutto il tempo. Però era destino. Bisogna dargli tempo per tornare al meglio, presto lo farà anche per l'Algeria. So che non s'è preso neanche un minuto della Coppa d'Africa, festeggiando quando l'Algeria ha portato il trofeo a casa. Ounas? È il nostro fratellino, mio e di Faouzi. Prima di prendere una decisione ci chiede sempre consiglio. Ha un gran futuro davanti a sè, gli auguro di tornare presto in campo. Pallone d'Oro? Sono orgoglioso di essere tra i candidati, eccome! È giusto sia così, l'abbiamo sognato per anni. Il fatto che ci siano diversi calciatori africani tra le nominations dimostra che il calcio africano sta facendo enormi passi avanti. Mané, Mahrez, Salah? Tutti grandi, aggiungerei Aubameyang, una generazione di fenomeni. Io faccio il tifo per Mané".