Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, alla vigilia della sfida contro il Parma è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo in un momento un po' strano, sembra che siamo in difficoltà ma dobbiamo pensare al campo e dare di più perché sappiamo che siamo forti. Dispiace perdere, abbiamo qualità, quando perdiamo così dispiace a tutti, ma in particolare a noi. Dobbiamo alzare la testa come giovedì, migliorare, limare i difetti nel girone d'andata per avvicinarci alle prime in classifica"."Sì, una delle più forti, anche in panchina abbiamo giocatori di livello che quando entrano fanno la differenza. Abbiamo qualità, questo ci può dare di più e dobbiamo esserne consapevoli. Dando un po' di più possiamo stare con le prime, dobbiamo crederci, serve più entusiasmo"."Non ci ho pensato, la palla arrivava veloce ed in quel momento l'istinto mi ha detto di fare quel gesto. La cosa più importante era vincere, a tutti i costi per andare in semifinale. Poi è chiaro che col gol è più bello"."Faccio bei gol, ma la cosa più importante è vincere, per tutti, per avere un'atmosfera bella perché voglio rivedere quella gioia di tutta la squadra"."Sarà difficile, come sempre, sono in difficoltà e daranno tutto per fare punti, ma noi ne abbiamo bisogno di più e faremo di tutto. Servirà mentalità e cattiveria, loro verranno qui per metterci in grande difficoltà"."Penso bene, il mister ci aiuta, ci spinge, lui pensa solo alla squadra e questo è la nostra forza per dare il 100%. E' un momento in cui vuole vedere i risultati di un anno di lavoro e noi dobbiamo dimostrare che diamo tutto per lui, dobbiamo dimostrarlo ancora di più per lottare con i primi"."Cambiano delle cose, è vero, ma la cosa importante è sapere ciò che dobbiamo fare. Dobbiamo stare attenti, non subire gol come prima, conta quello, dovremo essere di nuovo una delle migliori difese perchè sappiamo che poi davanti si crea molto. Dipende molto da noi difensori"."Lo sappiamo, dobbiamo gestire meglio le partite, quando non si può vincere c'è il pareggio, deve esserci la mentalità di fare sempre punti. Ma puntiamo ad essere la migliore difesa, serve più concentrazione, il resto verrà dopo. Bisogna leggere meglio le partite, alcune sconfitte sono state immeritate"."Io guardo chi c'è davanti, per metterle dietro. Possiamo raggiungerli, il girone di ritorno inizia domani e non possiamo più sbagliare. Faremo di tutto per raggiungerle"."A me piace giocare, è difficile a livello fisico, ma mi piace e quindi va bene così. A febbraio ci giochiamo tutto, dovremo essere pronti da domani. Dobbiamo prepararle bene, vincendo domani prenderemmo slancio"."La cosa più importante è farlo, non farlo sapere. Ci sono tanti giocatori qui che lo fanno"