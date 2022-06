Che futuro per Kalidou Koulibaly? Il difensore del Napoli piace a tanti (Juve in primis), ma ancora non ha aperto concretamente all'addio. Secondo la Gazzetta dello Sport fra il patren De Laurentiis e il suo agente Fali Ramadani, è stato stipulato un patto: il procuratore può sondare il mercato alla ricerca di un club pronto a spendere 40 milioni per lui, ma dall'altra parte è obbligato a considerare le opzioni che gli garantisce il club, ovvero o il rinnovo a cifre contenute, o la permanenza fino a scadenza per la prossima stagione, ma da professionista esemplare quale è sempre stato.