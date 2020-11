Contro il Sassuolo per il Napoli c'è stata una battuta d'arresto inaspettata. C'erano tutti i favori del pronostico a favore degli azzurri che sul campo in campionato avevano trovato solo vittorie fino a quel momento nella stagione corrente. Ma questa squadra non deve lasciarsi buttare giù perché ha le qualità per puntare in alto.



Lo sa benissimo Koulibaly, che da vicecapitano e soprattutto leader di questo Napoli ha fatto un discorso alla squadra riportato dal Corriere dello Sport: “Bisogna vincere contro Rijeka e Bologna perché questo Napoli deve pensare in grande”. Sei punti in due partite, è questo l'obiettivo da centrare prima della sosta.