Ultime partite delle Nazionali prima della ripresa dei vari campionati. Koulibaly è stato impegnato oggi con il suo Senegal, che non è andato oltre l'1-1 contro Eswatini nella match qualificazione alla Coppa d'Africa.



Il Senegal si è trovato a sorpresa in svantaggio dopo 5' per la rete di Gamedze. Il pareggio è arrivato solo in extremis, al 96′ grazie al gol di Kouyate. Koulibaly ha giocato l'intera partita.