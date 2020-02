Secondo il Corriere dello Sport: "Per quel che riguarda la formazione, domenica potrebbe essere il momento dei grandi ritorni dal 1’ minuto. Del tipo: Maksimovic, già in panchina dalla notte con la Juve, e soprattutto Koulibaly. In coppia. Sì, sebbene l'obiettivo primario sia schierarlo mercoledì in coppa a San Siro, Kalidou potrebbe rientrare già domenica. Gattuso ci pensa, studia, e tra l'altro ieri Manolas era ancora in Grecia, in permesso, per la nascita di sua figlia"