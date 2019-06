Nuovo stralcio dell'articolo-intervista di Kalidou Koulibaly al The Players Tribune. In questa parte il difensore senegalese del Napoli racconta la prima telefonata di Rafa Benitez, il tecnico che l'ha voluto in azzurro.



IL RACCONTO - Giocavo al Genk in Belgio e il mio amico Ahmed sarebbe venuto a stare da me per qualche giorno. Stavo aspettando che arrivasse in stazione quando ricevetti una chiamata da un numero sconosciuto.



Risposi in inglese: “Pronto, chi parla?”



“Buon giorno, sono Rafa Benitez”.



Gli dissi: “Dai Ahmed, smettila di prendermi in giro. Sono qui ad aspettarti” e attaccai.



Mi chiamò di nuovo e iniziai ad arrabbiarmi.



Gli dissi: “Dai Ahmed, basta. Sono qui. A che ora arrivi?”.



“Pronto? Sono Rafa Benitez”.



Attaccai di nuovo il telefono.



Poi mi chiamò il mio procuratore e risposi.



“Ciao Kouli, come stai? Hai già parlato con Rafa Benitez del Napoli? Ti chiamerà.”



Gli risposi: “Cosa? Ma stai scherzando? Credo che mi abbia appena chiamato. Pensavo che fosse il mio amico a farmi uno scherzo!”.



Il mio procuratore allora chiamò Rafa per spiegargli cosa che era successo così lui mi richiamò e io risposi come se niente fosse.



Gli dissi: “Hello, Rafa! Hello! Bonjour! Hola! Hello!”



“Ciao, vuoi che parli in inglese?”



“Come preferisce, possiamo parlare nella lingua che vuole.”



Alla fine abbiamo parlato in francese.



Mi fece mille domande: “Sei fidanzato, ti piace andare a ballare, conosci la città, i giocatori?”



Gli risposi: “Allora mister, conosco Hamsik”.



A dir la verità non conoscevo veramente i giocatori e non sapevo niente della città ma ovviamente conoscevo Rafa Benitez e tutto quello che mi disse mi fece un’ottima impressione.



Dopo la telefonata chiamai subito il mio procuratore e gli dissi: “Fai tutto quello che devi fare. Andiamo a Napoli”.