Il difensore del Napoliè intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha rilanciato le ambizioni della squadra diin ottica scudetto: "È vero che il 2022 è cominciato benissimo, anche per il Napoli, non solo per la Nazionale. Ho vinto la Coppa d'Africa, ci siamo qualificati per il Mondiale e il Napoli è in corsa per lo scudetto. Sarà una battaglia dura fino alla fine, ma io sono pronto a lottare per regalare un sogno alla mia città, che è Napoli.. Tutto il gruppo darà il massimo in campo e spero che anche i tifosi ci resteranno vicini perché abbiamo bisogno di loro. Non dovremo guardare agli altri, ma solo a noi".Sulla partita contro l'Atalanta: "Sarà difficile, con loro abbiamo sempre sofferto. Si tratta di una grande squadra, non c'è più bisogno di presentazioni. Ma anche noi abbiamo i nostri obiettivi e il fatto che ci manchino diversi giocatori non deve essere una scusa. Napoli è una squadra, Napoli è un gruppo, non solo 2-3 calciatori.Ma sappiamo di potercela fare".Conosco la qualità dei giocatori italiani, se sono in Italia e gioco in Serie A c'è un motivo, ho imparato tanto. Mi dispiace molto che non andranno in Qatar. È molto difficile con questa formula della gara secca. Avete visto, noi abbiamo perso la prima partita in Egitto e poi abbiamo ribaltato al ritorno in Senegal. Io andando al Mondiale porterò con me un piccolo pezzo di Napoli, speriamo che i napoletani facciano il tifo per il Senegal".Io provo a dire la mia quando mi chiede qualcosa, mentre quando ci dà informazioni io do tutto per rispettare la consegna. Lui sa di poter contare su di me e viceversa. Dopo la partita in nazionale mi ha mandato un messaggio, questo è segno del fatto che mi vuole bene e anch'io gli voglio bene., com'è accaduto col Milan. Ci è dispiaciuto perdere in casa con i rossoneri, ma ci abbiamo creduto. A livello mentale ci ha aiutato tantissimo".