Kalidou Koulibaly è stato inserito tra i 5 giocatori in lizza per la vittoria del premio di miglior giocatore africano del 2018. Il difensore del Napoli ha così parlato ai canali ufficiali della federazione africana: ”Quando ho segnato quel gol contro la Juve sono stato molto felice, voglio davvero vincere qualcosa con il Napoli. I tifosi mi danno tanto amore e tanto affetto, voglio ricambiare con loro e spero vincendo lo scudetto. Sono nato in Francia, e ho la cultura francese in me, ma amo anche la cultura senegalese. Abbiamo giocato un buon mondiale, ma ora voglio scrivere la storia del Senegal e di questa nazionale".