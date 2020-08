Il Napoli ha già messo in programma almeno due cessioni eccellenti. La prima, in via di definizione, porterà Allan all'Everton di Ancelotti. La seconda vede protagonista quel Kalidou Koulibaly che a Napoli si è consacrato tra i migliori 5 difensori al mondo.



VUOLE IL CITY - Kalidou è molto legato al Napoli e a Napoli. Ma ha ormai preso una decisione: vuole lasciare il club azzurro alla ricerca di nuovi stimoli. E nel suo futuro c'è sempre di più il Manchester City. Una scelta ben precisa quella del difensore senegalese, ribadita anche alla società.





I DETTAGLI - Nel nostro focus video maggiori dettagli su quelli che saranno i principi economici dell'operazione.