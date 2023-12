Ilha bisogno del vero, quello capace di trascinare la squadra allo scudetto nella passata stagione con gol, assist e giocate da fuoriclasse. La versione vista in questo primo scorcio di stagione è quasi irriconoscibile: Khvicha contro la Juve è stato il peggiore in campo.Ma cosa si nasconde dietro l’involuzione del georgiano? In prima istanza hanno pesato l’addio di Spalletti e lo scarso feeling con Garcia. Ma anche lo stallo sul nuovo contratto sembra aver inciso sulla testa del numero 77 azzurro.Kvara si aspettava una considerazione maggiore da parte del Napoli dopo la splendida annata culminata con la vittoria dello scudetto. I suoi agenti hanno provato a bussare alla porta per adeguare l’ingaggio da 1,4 milioni di euro maDa un lato il patron azzurro fa leva su une dall’altro voleva discutere di eventualie con altre conferme dal campo. Una strategia che non sta portando dei dividendi perché più che stimolare il georgiano. Chiaramente c’è tutto il tempo per cambiare marcia e mettere a posto la stagione, ma prima servirebbe un contatto tra le parti per chiarire progetti e intenzioni future.