Napoli-Kvaratskhelia, incontro per il rinnovo: la situazione

: gli azzurri spingono per arrivare all'accordo.La squadra di Antonio Conte vola in campionato e contro il Milan ha ottenuto la quinta vittoria di fila, nono risultato utile consecutivo, per consolidare la vetta della classifica. Tra i protagonisti del colpo a San Siro anche il georgiano, autore del gol del raddoppio con una bella conclusione sul secondo palo, ma per Kvara c'è anche un altro tavolo su cui lavora il club di Aurelio De Laurentiis:

- Nelle ultime ore, riferisce Sky Sport,: ci sono stati dei segnali incoraggianti per avvicinare le parti e sono previsti nuovi incontri.- Si lavora per ridurre la distanza tra la domanda di Mamuka Jugeli, agente del georgiano, e l'offerta del Napoli per quanto riguarda l'ingaggio, che oggi si assesta a circa 1,3 milioni di euro netti a stagione.con l'inserimento di una

- Non si dovesse arrivare a un punto di incontro si inizierebbe a pensare al futuro e all'ipotesi di una cessione per non ripetere quanto accaduto con, con ilsempre alla finestra. Uno scenario che comunque oggi non è nei pensieri del Napoli, che spinge per arrivare all'accordo e prolungare il contratto di Kvaratskhelia.