Napoli, Kvaratskhelia tra infortunio e futuro: l'obiettivo Monza tra Premier e rinnovo

. Addirittura si guarda già alla prossima stagione: il direttore sportivo sembra essere già stato scelto (della Juventus in arrivo) e si sonda il terreno per il(resta il sogno Conte, in pole c'è Italiano). Ma allo stesso tempo ci sono ancora otto giornate da dover affrontare, un finale di campionato da scrivere. Vero che la zona Champions è diventata quasi un miraggio dopo il ko casalingo contro l'Atalanta, ma resta in piedi l'obiettivo qualificazione alla prossima Europa League o Conference League. Tanto passa per le prestazioni dei singoli, che sono venuti un po' meno fino ad oggi. L'attesa è stata tutta per la coppia Osimhen-Kvaratskhelia, che si è vista troppo poco insieme.

dopo i problemi muscolari accusati durante gli impegni con la sua Georgia nell'ultima sosta. Ora si prepara per tornare in campo. Oggi ha lavorato nuovamente a parte, ha svolto personalizzato in campo. Ma sarà, in programma domenica alle ore 15. Dunque, tre allenamenti per esserci e le indicazioni da Castel Volturno tutto sommato sono positive.- Poco meno di due mesi alla chiusura del campionato. Poi sarà mercato, che vedrà tanti movimenti in casa Napoli. Molti dubbi e tra questi ad oggi non c'è Kvaratskhelia. Il georgiano ha un contratto ancora lungo, è legato ai colori azzurri fino al 2027 eè inevitabile, soprattutto dalla riccache strizza gli occhi al numero 77 dei partenopei, ma il piano di De Laurentiis è resistere anche a quelle più irrinunciabili. Facendo anche un passo verso il calciatore, offrendogli unIngaggio triplicato, ci sarà da discutere sui bonus e ulteriori dettagli. Con calma, a bocce ferme quando terminerà la stagione. Uno step alla volta, il primo si chiama Monza. Il prossimo si vedrà.