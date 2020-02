Mario Giuffrida, agente tra gli altri di Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Ne abbiamo parlato, il Napoli sa quella che è la situazione. Attendiamo risposte, quando le daranno vedremo cosa ci diranno. C'è tutta la volontà di rinnovare per poi essere ceduti in estate, non voglio più avere due giocatori miei nello stesso ruolo".



SU DI LORENZO - "Gattuso avrà pensato di mettere i due difensori centrali nel proprio ruolo mentre Giovanni ha giocato nel suo ruolo, ha pagato anche il fatto che per due mesi e mezzo non ha fatto il suo ruolo, qualche situazione è da riassettare. Avrebbe potuto far giocare Koulibaly con Di Lorenzo ed Hysaj a destra per dare continuità".