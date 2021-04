Fernando Llorente, attaccante dell'Udinese, parla a Tiki Taka, dicendo la sua sul trasferimento: "Qui c’è una struttura incredibile e un modo di lavorare che non ti aspetti. Si pensa che l’Udinese sia una piccola squadra ma ha tutto per diventare una squadra top che può lottare per grandi obiettivi".



SUL NAPOLI - "Per me è stata una bellissima esperienza quella di Napoli. Ho giocato poco ma la gente di Napoli ti entra nel cuore. Poi è chiaro che senza la fiducia dell’allenatore è difficile dimostrare qualcosa: ho bisogno di giocare per aumentare il livello delle mie prestazioni. L’importante è dare sempre il massimo. Ora ho avuto l’opportunità di Udine dove voglio fare bene. Sull'addio? Ho cercato di andare via prima ma una parte di me voleva cercare di ribaltare quella situazione e dimostrare il mio valore in una grande piazza come Napoli".