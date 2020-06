Manuel Garcia Quilon, agente tra gli altri di Josè Callejon, esterno del Napoli, parla a Transfer20 del futuro del suo assistito: "Non c'è ancora nessun accordo. Abbiamo avuto delle conversazioni con alcuni club, ma ad oggi non c'è niente di concreto per il futuro di Callejon". L'attaccante, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno, piace in Spagna a Valencia e Betis.