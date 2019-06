Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli vicino al Napoli, ha parlato del futuro del suo assistito sul canale Piuenne nel corso della trasmissione "In casa Napoli".



Queste le sue parole: "Giuntoli è stato molto rapido nel chiudere la trattativa, anticipando la concorrenza delle altre squadre. Hysaj ha già offerte? Ha espresso il suo pensiero, che è anche il mio, il suo ciclo è finito dopo quattro anni ed è giusto che si vada alla ricerca di una nuova esperienza. Andrà via, ci sono interessamenti, è ancora presto e tra poco si entrerà nel vivo. Il Napoli deve abbassare le pretese dalla valutazione di 40mln? Il Napoli ha dirigenti di grande livello, conoscono bene la situazione e sanno che lui dovrà andare via, ognuno tira acqua al proprio molino, ma il Napoli capirà che conviene trovare".