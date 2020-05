Ariyo Igbayilola, agente tra gli altri di Victor Osimhen, attaccante del Lille che piace al Napoli e Tottenham, ha parlato al quotidiano nigeriano The Cable, come riportato dal London Evening Standard, del futuro del suo assistito: “Abbiamo detto a Mourinho che se vuole Victor, Harry Kane dove andrà? Se Kane giocherà ancora per il Tottenham, Victor giocherà? Perché potrebbe rimanere sempre in panchina. Kane è il loro attaccante numero uno ed è il capitano dell'Inghilterra. Victor ha bisogno di un club in cui giocherà sempre a pieno regime settimana dopo settimana. Non è da tenere in panchina".