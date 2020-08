Vincenzo, è intervenuto in diretta ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live: “Barcellona-Napoli? Ogni giocatore quando va in campo si dimentica di ogni problema, leggo la situazione dei blaugrana ma credo che tutti i calciatori quando scendono sul terreno di gioco diventano dei robot ed il Barcellona in particolar modo ha dimostrato di essere indomabile in certe partite. Speriamo che non lo siano sabato".Lui vorrebbe giocarle tutte le partite, ha ancora più motivazione un match contro il Barcellona. Dà una carica diversa dalle altre, e ha sempre fatto bene nelle partite da dentro o fuori: ha sempre avuto questo tipo di capacità, è un duro e farà di tutto per esserci. Siamo abbastanza fiduciosi nel fatto che possa riuscire a rientrare in tempo per il Barcellona.Dalla tv avevo pensato che fosse stata una cosa più grave, l’aveva pensato pure lui. Ha preso una botta e siamo entrambi fiduciosi nel fatto che possa farcela: sta facendo di tutto per tornare, anche Lorenzo è fiducioso. Quando ha sentito il dolore ha pensato potesse essere qualcosa di più serio.È sempre stato un trascinatore, si è sempre sentito un capitano ed un calciatore importante. Gattuso l’ha messo a suo agio, gli ha cucito addosso un abito che prima non aveva: adesso Lorenzo si sente più appagato nel modo di giocare, speriamo che tutto questo si veda anche sabato.José è un pezzo di storia del Napoli, faccio i complimenti al professionista e al calciatore. Osimhen nei prossimi due-tre anni diventerà uno dei più forti attaccanti in circolazione, ha fisico e stacco e sono convinto che il Napoli abbia fatto un grande acquisto. L’anno prossimo gli azzurri si rifaranno dopo questa stagione, con Gattuso ci si divertirà parecchio.Non ci sono appuntamenti nel breve, ma non è una cosa da chiudere nell’immediato: ha altri due anni di contratto, Lorenzo è tranquillo poi più avanti si vedrà”