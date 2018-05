Massimo Briaschi, agente di Maggio, ha parlato ai microfoni di Radio Crc: "Maggio ha espresso il desiderio di continuare a giocare per cui vedremo quale sarà la migliore soluzione per il ragazzo. Ha avuto un contatto con De Laurentiis, i due hanno parlato di tante cose e il patron gli ha anche fatto un’offerta per cui ha dimostrato la sua disponibilità. Maggio sta valutando tutto perché ci sono un po' di cose in ballo quindi vedremo cosa deciderà. Non aver giocato l’ultima partita al San Paolo è stata una grande delusione per Christian, ma non è un problema perché ha ricevuto tantissimo affetto dai tifosi, anche al San Paolo contro il Crotone. Poi, se resterà ancora a Napoli o andrà via, porterà sempre con se il grande affetto dei napoletani. Tra 15-20 giorni sapremo tutto, ma voglio dire che il club azzurro non ha scaricato Maggio, anzi. Non so se Ancelotti abbia chiamato Christian, ma posso dire che con Ancelotti il Napoli parte sull’1-0".