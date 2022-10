Mattinata di allenamento per il Napoli presso il Konami Training Center di Castel Volturno. Domani ci sarà la sfida contro i Rangers, valida per la penultima giornata della fase a gironi di Champions League con gli azzurri già qualificati agli ottavi di finale ma con l'obiettivo di arrivarci da primi in classifica.







Sono tre gli assenti causa infortunio. Ancora out Anguissa, Rrahmani e Sirigu. Quest'ultimo sostituito dal giovane Valerio Boffelli, portiere classe 2004 che domani presumibilmente si aggregherà alla prima squadra come terzo (Idasiak sarà il secondo). Un clima molto disteso nel corso dell'allenamento, con Osimhen sempre protagonista. L'attaccante nigeriano è stato protagonista di un siparietto divertente durante il torello quando ha passato il pallone con le mani e il vice di Spalletti, Marco Domenichini, lo ha fermato dicendogli "Victor i love you but you know the rule". "Victor ti voglio bene ma conosci le regole". Così Osimhen è tornato al centro del torello.