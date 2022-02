Domani ci sarà il match contro i blaugrana per lo spareggio d'andata di Europa League.Nella sessione odierna si è respirata aria di serenità ed entusiasmo, nonostante le diverse assenze (tra cui quella di Osimhen che ha fatto terapie causa lieve problema al ginocchio, ma è partito per Barcellona). Nel solito torello in cui ci si inizia a scaldare il più attivo è stato Insigne, tra risate e divertimento.