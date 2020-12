Il Napoli non va oltre il pareggio contro la Real Sociedad al San Paolo, ma è un punto che regala comunque la qualificazione ai sedicesimi di Europa League e soprattutto il primo posto nel girone. Archiviato il discorso europeo, ora è tempo di dedicarsi al campionato. Domenica arriverà la Sampdoria a Napoli e la squadra è tornata al lavoro. Questo il report dell'allenamento di oggi:



Giornata di riposo per coloro che hanno giocato ieri dall'inizio contro il Real Sociedad. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in torello, riscaldamento e seduta tecnica. Di seguito partitina a campo ridotto e chiusura con esercitazione di tiri in porta. Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen. Malcuit è rientrato in gruppo.