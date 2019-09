La Gazzetta dello Sport analizza la gara di ieri del Napoli: "C’è da raccontare di un Brescia senza paura che nell’ultima mezz’ora ha messo alle corde l’avversario, con Balotelli che ritrova il gol in Serie A e un Tonali che è già una certezza e gioca col coraggio del ventenne e la sagacia da regista consumato. Se onestamente il Napoli visto col Cagliari meritava di vincere, questo del mezzogiorno partenopeo no. L'affanno in cui è andata la squadra in un finale fin troppo sofferto sarà sicuramente analizzato da Ancelotti con i suoi ragazzi. Anche perché fra tre giorni c’è una partita di Champions in Belgio da vincere senza se e senza ma"