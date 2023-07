Piotr Zielinski e Hirving Lozano sono accomunati da due cose, hanno un contratto in scadenza tra appena undici mesi e un ingaggio che pesa tanto, da 4-4,5 milioni di euro a stagione. E De Laurentiis si è rivolto indirettamente a loro sollecitandoli a trovare una soluzione, che sia un rinnovo o una cessione immediata portando delle offerte concrete. Per Zielinski qualcosa sembra muoversi, eccome. Dall'Arabia Saudita in questa finestra di mercato i club lavorano con convinzione e soprattutto con una grossa disponibilità economica. Ha già salutato la Serie A Brozovic e sta per fare lo stesso anche Milinkovic-Savic, pronto a firmare con l'Al Hilal di Koulibaly e Ruben Neves.



OFFERTA MONSTRE - Per sostituire proprio Milinkovic alla Lazio, Sarri ha individuato in Zielinski il suo erede, avendolo già avuto ai tempi del Napoli e conoscendo perfettamente le qualità del calciatore. Rischia però di sfumare l'obiettivo del tecnico toscano e del club biancoceleste, perché ecco l'offerta monstre pronta a pervenire dall'Arabia Saudita per il polacco: un triennale da 10-12 milioni di euro a stagione. Zielinski sarebbe più che tentato, difficile dire di no di fronte a cifre del genere. Poi bisognerebbe trovare l'accordo con il Napoli che chiede non meno di 20 milioni per la cessione.