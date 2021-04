Domani alle 20:45 andrà in scena il posticipo serale della 32ª giornata di Serie A che vedrà di fronte Napoli e Lazio. La squadra di Gattuso vuole ritrovare la vittoria dopo il pareggio contro l’Inter per puntare alla Champions.



Il Napoli questa sera resterà in ritiro presso Palazzo Caracciolo, un hotel in pieno centro, dove la squadra è arrivata poco fa. Diversi tifosi presenti pronti ad acclamare i loro beniamini, su tutti Lozano, Insigne e Mertens.