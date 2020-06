Secondo Tuttosport: "In difesa va segnalato che l’agente di Kalidou Koulibaly sta discutendo con il Liverpool sull’accordo economico per il proprio assistito, anche se il Napoli non abbassa le pretese: se non arriveranno 100 milioni di euro, il difensore centrale senegalese resterà in maglia azzurra. Se, invece, andrà via, quella del belga del Tottenham Jan Vertonghen è molto più di una ipotesi"