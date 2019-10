Dirk Degraen, ex direttore generale del Genk, fu fondamentale nell'acquisto da parte del club belga di Kalidou Koulibaly, che allora, 2012, giocava nel Metz. Queste le sue parole a Sky Sport: "Per quanto lo abbiamo venduto al Napoli? Compresi i bonus siamo arrivati a 10 milioni. E' stata una trattativa accesa con De Laurentiis. Guadagnava 1500 euro al mese. Ci siamo incontrati ieri, siamo stati insieme 45 minuti per bere qualcosa. Io penso che sia uno dei migliori difensori del mondo. E' un peccato che non abbia ancora fatto il salto in una big europea. Penso che sarà difficile per chiunque comprarlo da De Laurentiis".